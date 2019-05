Partilhar o artigo UE com excedente de 3.000 milhões de euros no comércio de carros híbridos e elétricos segundo Eurostat Imprimir o artigo UE com excedente de 3.000 milhões de euros no comércio de carros híbridos e elétricos segundo Eurostat Enviar por email o artigo UE com excedente de 3.000 milhões de euros no comércio de carros híbridos e elétricos segundo Eurostat Aumentar a fonte do artigo UE com excedente de 3.000 milhões de euros no comércio de carros híbridos e elétricos segundo Eurostat Diminuir a fonte do artigo UE com excedente de 3.000 milhões de euros no comércio de carros híbridos e elétricos segundo Eurostat Ouvir o artigo UE com excedente de 3.000 milhões de euros no comércio de carros híbridos e elétricos segundo Eurostat