Partilhar o artigo UE reitera apelo a fim de hostilidades no Sudão e transição para regime civil Imprimir o artigo UE reitera apelo a fim de hostilidades no Sudão e transição para regime civil Enviar por email o artigo UE reitera apelo a fim de hostilidades no Sudão e transição para regime civil Aumentar a fonte do artigo UE reitera apelo a fim de hostilidades no Sudão e transição para regime civil Diminuir a fonte do artigo UE reitera apelo a fim de hostilidades no Sudão e transição para regime civil Ouvir o artigo UE reitera apelo a fim de hostilidades no Sudão e transição para regime civil