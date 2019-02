Brexit já tem impacto na economia espanhola

Espanha conseguiu que a União Europeia defina Gibraltar como uma colónia britânica, no documento dos 27 que prevê um Brexit duro.



Uma vitória diplomática para Madrid, mas que na opinião dos economistas é uma questão de menor importância no caso de uma ruptura sem acordo. Um corte de relações económicas pode por em causa o próprio crescimento do país.



