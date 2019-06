Pós-eleições em Itália: a caminho de eleições antecipadas?

Com um resultado confortavelmente acima dos 30% (34,27%), a Liga de Matteo Salvini foi a grande vencedora das eleições europeias em Itália. Já o Movimento 5 estrelas, que nas legislativas de 2018 tinha sido o partido mais votado cai a pique, com uma votação abaixo dos 20%. Um novo equilíbrio de poderes pode trazer problemas à governação de Itália.



Esta reportagem faz parte do programa Europa Minha, que pode ver aqui.