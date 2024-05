Foi em 2004 que a União Europeia passou a designar-se "A Europa dos 25", com a entrada de 10 países para a família europeia: República Checa, Polónia, Hungria, Malta, Chipre, Lituânia, Estónia, Letónia, Eslováquia e Eslovénia.

O Terra Europa conversou com os eurodeputados que acompanharam o alargamento, para perceber o que mudou desde 2004 e o que pode mudar no futuro, numa altura em que se discute um novo alargamento da União Europeia.