A 9 de junho, a União Europeia ficou a conhecer a sua representação no Parlamento Europeu, nos próximos cinco anos.

Como as sondagens indicavam, verificou-se uma ascensão da extrema-direita, mas não foi suficiente para causar grandes alterações no bloco central do Parlamento, responsável pela distribuição dos cargos mais altos das instituições europeias.

O novo cenário europeu e os próximos passos, contados pelo correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente.