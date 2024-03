A viúva do líder da oposição russa, Alexei Navalny, exige aos eurodeputados sanções mais eficazes contra a Rússia.

Yulia Navalnaya visitou Estrasburgo no dia 28 de fevereiro, quase duas semanas após a morte do marido. Num discurso emocionado em sessão plenária, a viúva de Alexei Navalny garante que as sanções aplicadas pela União Europeia não são suficientes, e pede medidas mais eficazes para derrubar o regime de Putin.