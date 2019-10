Clima. Estudantes querem financiamento europeu para o ambiente

O Banco Europeu de Investimento é o braço financeiro da União Europeia. Nasceu com o Tratado de Roma em 1958 e financia projetos que, de alguma forma, contribuem para os objetivos europeus, como a inovação ou o emprego. O Europa Minha falou com estudantes sobre o papel desta instituição e descobriu que, no topo das prioridades está, quase sempre, o ambiente.