Embaixadora da Roménia: "coesão é prioridade"

A embaixada da Roménia em Portugal lançou a Presidência do Conselho com um concerto dos "Balanescu Quartet" no Palácio da Ajuda, em Lisboa.



A embaixadora Ioana Bivolaru reflete nas prioridades dos próximos seis meses, que considera o tempo para "apresentar a nova visão para a União Europeia onde queremos viver".



Em relação ao Brexit, uma "questão muito desafiadora", realça que a Roménia está "preparada para todos os cenários".



