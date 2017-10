António Costa na UE ouviu palavras de apoio e mudança

António Costa disse ainda que a Comissão Europeia quer estudar os problemas estruturais da floresta portuguesa e recordou as palavras do comissário da Economia e Finanças, Pierre Moscovici que já disse que as despesas que Portugal tiver com a ajuda às populações, podem ser consideradas extraordinárias e não vão contar para o défice.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já disse que a confirmarem-se as palavras de Moscovici, isso é uma boa notícia e mostra que a Europa compreendeu a gravidade da situação.





Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, em Santa Comba Dão, um dos concelhos afetados pelos incêndios, o Presidente continua a visitar os locais devastados pelo fogo.