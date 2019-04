Carta aberta faz apelo ao fim das Parcerias Público Privadas

Na referida carta pede-se ao secretário-geral do Partido Socialista que aproveite a discussão da lei de bases da saúde para estabelecer fronteiras entre o público e o privado e para garantir, como conta a jornalista Rosa Azevedo que o Estado gere as unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



Também Manuel Alegre pede a António Costa para ir mais longe na lei de bases da saúde.



O histórico socialista considera que o Partido Socialista deve aproveitar a disponibilidade do Partido Comunista para negociar.



Alegre em declarações ao jornal Público lembra que não faz sentido o Estado subsidiar privados que têm lucro na saúde e pede a Costa para cumprir o que prometeu António Arnauth e salvar o SNS.