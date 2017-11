Caso de legionella controlado, garante ministro da Saúde

Até agora apenas uma pessoa teve alta, as restantes continuam internadas.



O número de infetados com a chamada doença dos legionários ainda pode subir, admitem as autoridades de saúde, apesar de terem sido tomadas medidas para deter o surto.



O ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes diz que tudo foi feito segundo as melhores práticas no centro hospitalar.



O ministério da Saúde deu duas semanas ao Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge e à Direcção-Geral de Saúde para apresentarem dois relatórios sobre este surto de legionella no Hospital de São Francisco Xavier.