Cirurgião José Fragata revela compromisso nacional pela saúde

Foto: Rafael Marchante - Reuters

José Fragata, médico, cirurgião cardiotorácico e vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, é um dos impulsionadores desta iniciativa.



A ideia, como explica, é que a saúde seja medida não por volume de consultas, tratamentos ou cirurgias, mas por valor criado, ou seja, pelo sucesso dos atos médicos: colocar o doente no centro do sistema e acompanhá-lo mesmo para lá do hospital.



Isto acontece numa altura em que se analisam as propostas de alteração à Lei de Bases da Saúde.



Para José Fragata, o documento em discussão nada tem a ver com a ideia inicial. A questão, diz, foi politizada. O médico diz que não faz sentido pensar num serviço nacional de saúde sem o privado e o sector social.