Consultas de oftalmologia são cada vez mais demoradas

A solução poderá ser transferir os casos menos complexos para os centros de saúde.





No ano passado ficaram por fazer 233.228 consultas de oftalmologia em Portugal, mais 29% do que no ano anterior, o que representa 638 consultas por dia.







Os detalhes da notícia contados pela jornalista Arlinda Brandão.



Esta terça-feira em Lisboa é apresentada a Estratégia Nacional para a Saúde da Visão, um documento que traça o panorama atual das insuficiências da rede pública e define as linhas mestras do novo caminho a seguir até 2025.A estratégia visa a criação de pontos de realização de primeiras consultas ao nível dos cuidados de saúde primários (antigos centros de saúde), para libertar os hospitais e no alargamento e uniformização dos rastreios de saúde visual infantil e da retinopatia diabética.