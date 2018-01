Dependência dos videojogos vai ter consultas próprias

É o que avança à Antena 1 Graça Vilar, a Diretora do SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, que aponta para uma tendência crescente destas situações.



Por apurar estão dados sobre a prevalência do vício de videojogos no país. Dados de um inquérito de 2015, apontavam para 20 por cento dos jovens portugueses que utilizavam a internet para jogar de forma regular.



Poucas semanas depois desta dependência ter passado a ser classificada como doença pela Organização Mundial de Saúde, está em marcha uma reorganização das Equipas dos Centros de Respostas do SICAD, para poder avançar esse apoio no Serviço Nacional de Saúde para casos referenciados por médicos de família, pediatras e pedopsiquiatras.



Em causa estão situações mais complexas que não são ultrapassadas numa primeira frente de apoio, a começar pela família.