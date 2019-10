Divórcio entre Reino Unido e União Europeia está difícil de concluir

Esta terça-feira, o Parlamento Europeu volta a debater a situação do Brexit. Uma discussão com a presença dos presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu.

Jean-Claude Juncker e Donald Tusk vão analisar o acordo de saída fechado a semana passada e a necessidade desse acordo precisar do voto favorável do parlamento britânico.