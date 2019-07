Doentes esperam dois anos por medicamentos inovadores

É o que mostram os dados do Observatório português dos sistemas de saúde.



No relatório de Primavera, agora divulgado, como conta a jornalista Marta Pacheco os especialistas defendem como solução a independência do Infarmed.



No fim de um ciclo legislativo há ainda neste relatório quem destaque o tempo perdido da reforma do Serviço Nacional de Saúde à lei de bases, considera-se que o que fica para memória futura é manifestamente pouco face às expectativas geradas.



Marta Pacheco, entrevistou Rogério Gaspar, professor da faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e porta-voz da coordenação do relatório da Primavera 2019 do Observatório português dos sistemas de saúde.