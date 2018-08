Enfermeiros em greve durante toda a semana

Mário Aleixo - RTP13 Ago, 2018, 06:18 / atualizado em 13 Ago, 2018, 06:18 | Saúde

O dirigente da FENSE - que integra o Sindicato Independente Profissionais de Enfermagem (SIPE) e o Sindicato dos Enfermeiros (SE) -, José Correia Azevedo, já disse que que as razões do protesto se prendem com "o impasse na negociação" da proposta do acordo coletivo de trabalho apresentado pelos enfermeiros em agosto de 2017.







Os enfermeiros pretendem que seja criada uma carreira especial de enfermagem, que integre a categoria de enfermeiro especialista, e exigem o descongelamento da carreira.





O sindicalista revelou à jornalista da Antena 1, Marta Pacheco, que a adesão a nível nacional já ultrapassou os 76 por cento (%).



É este o primeiro balanço da greve dos enfermeiros ao primeiro turno, que entrou à meia-noite.



As contas ainda estão as ser feitas, mas José Azevedo, da FENSE, diz que em alguns casos a adesão já ultrapassa os 80%.











Desde já a FENSE avança por exemplo que o bloco operatório central do Hospital São João no Porto vai estar parado nos próximos dias.



Os enfermeiros, diz José Azevedo, estão muito descontentes como realçou José Azevedo.









Em causa o impasse na negociação do acordo coletivo de trabalho que começou há um ano.



Os sindicatos garantem que os serviços mínimos serão respeitados.





Os enfermeiros pretendem que seja criada uma carreira especial de enfermagem, que integre a categoria de enfermeiro especialista, e exigem o descongelamento da carreira, lembrando que o Estado deve aos enfermeiros 13 anos, 7 meses e 25 dias nas progressões. Exigem também a revisão das tabelas remuneratórias."Mesmo que não tenham dinheiro para a pagar atualmente, os sindicatos já propuseram o pagamento em três prestações anuais", disse José Correia Azevedo, presidente do Sindicato dos Enfermeiros.