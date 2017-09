FC Porto corre riscos e critica relvado

O jornalista da Antena 1 Fernando Eurico esteve atento às declarações de Sérgio Conceição na antevisão do jogo e percebeu a ambição dos portistas.



A equipa azul e branca treinou no Estádio Louis II e os jogadores torceram o nariz ao estado do relvado.



Perante todo este cenário o repórter procura antecipar as escolhas do treinador do FC Porto.



Mónaco e FC Porto jogam a partir das 19h45, no Principado, com relato do jogo na Antena 1 e transmissão na RTP 1.