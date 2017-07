Menos farmácias durante a noite

Uma proposta de alteração ao decreto que fixa o horário destes estabelecimentos vai levar a que menos farmácias estejam disponíveis fora do horário normal, em especial durante a noite, o que nalguns casos, como conta a jornalista Arlinda Brandão, levará as pessoas a terem de fazer deslocações maiores para conseguirem uma farmácia aberta.



