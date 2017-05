Obesidade continua a afetar jovens portugueses

Segundo um estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) um em cada três jovens tem excesso de peso ou sofre mesmo de obesidade e os problemas acentuam-se no sul da Europa e nos países do mediterrâneo.



De acordo com as conclusões do estudo que vão ser divulgadas esta quarta feira o número de adolescentes obesos mantém-se em linha crescente em muitos países europeus e Portugal não é exceção, como conta a jornalista Olívia Santos.



Em Portugal o número de jovens obesos tem estabilizado desde 2012 mas os problemas que estão na origem não têm sido corrigidos.



O relatório da OMS sobre saúde e bem-estar dos jovens da Europa é apresentado esta quarta feira em Portugal onde decorre o Congresso Europeu de Obesidade.