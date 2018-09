Relatório refere 400 novos casos de cancro na tiróide por ano

No total, as doenças da tiróide afetam cerca de um milhão de portugueses, a maioria mulheres.



Esta segunda-feira é dia de sensibilização para o cancro da tiróide. Para assinalar a data, é lançada uma campanha com distribuição de folhetos nos serviços de endocrinologia dos vários hospitais do país.



A médica endocrinologista Joana Costa, explicou no Bom Dia Portugal os sintomas e causas.