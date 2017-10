Saída do Reino Unido da UE reúne chefes de Estado e de Governo

Donald Tusk, o presidente do Conselho Europeu admite que não vai ser possível chegar a acordo para a passagem a uma segunda fase de negociações com o Reino Unido mas quer deixar um sinal político de confiança.



Uma posição partilhada também por Portugal, como conta a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.



Entretanto a primeira ministra britânica Theresa May já disse que o acordo para proteger os direitos dos cidadãos europeus residentes no Reino Unido "está perto" de ser alcançado com a União Europeia.



A mensagem será publicada na rede social Facebook, enviada por e-mail para 100 mil pessoas e transmitida às embaixadas dos 27 restantes Estados-membros da UE, no mesmo dia em que a chefe do Governo viaja para participar no Conselho Europeu.