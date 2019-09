Saúde. Diabetes na meia-idade pode aumentar risco de AVC

Os investigadores analisaram mais de 30 mil gémeos, e concluíram que os indivíduos com diabetes tipo 2 registaram um aumento de 30 por cento do risco de acidente cardiovascular isquémico.



Este tipo de AVC está relacionado com o bloqueio de uma veia do cérebro.



O médico cirurgião Rui Ribeiro esteve no Bom Dia Portugal e esclareceu algumas dúvidas sobre este estudo.