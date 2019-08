Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica dizem que foram discriminados pelo Governo

Segundo o Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde, com esta posição mantém-se a ameaça de rutura do Serviço Nacional de Saúde.



Pedem por isso ao Ministério para rever os critérios das contratações, de forma a que os técnicos possam estar incluídos na lista.



São, entre outros, técnicos de análises clínicas, técnicos de radiologia, técnicos de farmácia e fisioterapeutas.



O secretário de Estado Adjunto e da Saúde garante que a admissão destes profissionais ainda irá acontecer, a seu tempo, mas não avança com datas.