Técnicos de diagnóstico e terapêutica em greve

Estes profissionais protestam contra o "encerramento unilateral" do processo de negociação das carreiras e pela aprovação do regime remuneratório.



O presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica Fernando Zorro enumerou as reivindicações.



Além da greve de 24 horas os técnicos de Diagnóstico e Terapêutica vão concentrar-se às 14h00 em frente à Presidência da República e seguem depois em desfile até ao parlamento onde está agendada uma manifestação para as 16h00.