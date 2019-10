Urgência Pediátrica do Garcia de Orta preocupa médicos e utentes

Desde as 20h00 de sábado até às 8h00 deste domingo as portas estiveram encerradas.



Durante este período as alternativas foram os hospitais de Santa Maria e Dona Estefânia, em Lisboa.



Em causa a falta de médicos para garantir o funcionamento da urgência pediátrica do Garcia de Orta, o maior hospital na margem sul do Rio Tejo.



João Proença, da Federação Nacional dos Médicos, em declarações à Antena 1, explicou que o serviço em causa tem vindo a perder médicos e que as vagas não estão a ser preenchidas.



Já a comissão de utentes da saúde do concelho do Seixal está chocada com o anúncio de encerramento temporário da urgência pediátrica do Garcia de Orta, em Almada, e entende que o Governo tem a responsabilidade de resolver a questão dos médicos.



Sem comentar este caso em concreto, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa avisava no sábado que vai estar atento à fatia do próximo orçamento de Estado dedicada à saúde.