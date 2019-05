Partilhar o artigo Crise climática. Subida preocupante do nível do mar alerta cientistas Imprimir o artigo Crise climática. Subida preocupante do nível do mar alerta cientistas Enviar por email o artigo Crise climática. Subida preocupante do nível do mar alerta cientistas Aumentar a fonte do artigo Crise climática. Subida preocupante do nível do mar alerta cientistas Diminuir a fonte do artigo Crise climática. Subida preocupante do nível do mar alerta cientistas Ouvir o artigo Crise climática. Subida preocupante do nível do mar alerta cientistas

Tópicos:

Greta Thunberg, Maldivas, Nível do mar, Seychelles, Tuvalu, refugiados, Alterações climáticas,