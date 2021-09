Autárquicas 2021. Amadora

Esta terça-feira, vão estar em debate os projetos e as ideias das candidaturas que se apresentam a votos para a Câmara Municipal da Amadora.





A CDU apresenta António Borges como candidato à Câmara Municipal da Amadora. O amadorense de 64 anos foi membro da Assembleia Municipal da Amadora e é, atualmente, membro da Assembleia de Freguesia das Águas Livres. Licenciado em Gestão Bancária e com formação em Administração Escolar, é ainda diretor da delegação de Lisboa da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça e membro da Comissão Executiva da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. O cabeça de lista desta coligação vai disputar o município prometendo “superar todos os retrocessos e atrasos, consequência de 24 anos de gestão PS” que considera “imperativo interromper”.



Carla Tavares volta a candidatar-se pelo PS à Câmara Municipal da Amadora. A atual presidente amadorense, de 50 anos, foi vereadora e pertenceu à Assembleia Municipal. Já somou duas vitórias e concorre ao terceiro mandato consecutivo na presidência da autarquia. Licenciada em Gestão, a cabeça de lista do Partido Socialista afirma ter “o firme propósito de continuar a servir a Cidade” e os Amadorenses, “de forma empenhada, leal, dedicada e com sentido de responsabilidade”.



Pelo PAN, candidata-se Carlos Macedo, afirmando ser uma “candidatura da cidade, para a cidade”. O cabeça de lista à Câmara Municipal da Amadora, de 53 anos e residente no município desde sempre, pretende trazer um novo dinamismo para a cidade. Pertenceu ao Grupo Desportivo Porto Santo e foi voluntário na Cruz Vermelha e acompanha o partido Pessoas-Animais-Natureza desde a sua formação.



Deolinda Martin candidata-se, pela segunda vez, ao Executivo da Amadora pelo Bloco de Esquerda. A candidata de 64 anos foi professora em escolas básicas do concelho da Amadora durante 38 anos e deputada pelo BE na Assembleia Municipal da Amadora, tendo feito anteriormente dois mandatos como eleita na Assembleia de Freguesia de São Brás. “A dignidade do trabalho, do transporte, na habitação, a dignidade todos os dias em todos os momentos, no hospital, na escola, com as forças de segurança a olhar olhos nos olhos de igual para igual” são os objetivos desta candidatura.



O Movimento Alternativa Socialista apresenta a candidatura de Gil Garcia, que considera que a Amadora deve ter um autarca "antifascista, antirracista e antissistema". Professor de profissão e residente no município há mais de 50 anos, o candidato do MAS quer lutar pelos “setores oprimidos” e contra questões como a “repressão policial sobre a comunidade negra” e a “violência doméstica sobre as mulheres”. Com 49 anos, o cabeça de lista do partido apresenta-se como uma “alternativa à esquerda na própria cidade”.



O cabeça de lista da coligação Amadora Contigo (PPM/RIR) é Henrique Tigo, candidatura que tem como prioridades as áreas da mobilidade, da segurança e da limpeza urbana. O candidato de 43 anos é militante do Partido Popular Monárquico (PPM) e está ligado às artes, nomeadamente pintura, escultura, poesia e escrita, sendo também professor e gastrónomo. Henrique Tigo pretende “mostrar que a corrente monárquica não está esquecida” e “resolver vários problemas”, como a falta de estacionamento, a limpeza urbana e a insegurança.



O Chega estreia-se na corrida à presidência da Amadora, com a candidatura de José Dias. O cabeça de lista é vice-presidente da Direção Nacional do partido e presidente do Sindicato do Pessoal Técnico da PSP. O candidato considera que uma das necessidades da cidade é colmatar “a falta de policiamento”.



O candidato da Iniciativa Liberal (IL) à presidência da Câmara Municipal da Amadora é Nuno Ataíde, que quer combater os estigmas associados ao crime no concelho e desburocratizar os processos camarários. Tem 46 anos e é técnico de informática, sendo esta candidatura a sua primeira experiência política e as principais motivações “tornar a Amadora um pouco mais liberal”. Uma das principais prioridades do candidato é tornar os processos camarários “menos burocráticos” e baixar os impostos municipais, além de promover a multiculturalidade de concelho e “combater os estigmas” criados em relação à violência e ao crime.



A advogada e ex-comentadora da TVI Suzana Garcia é a escolha do PSD para a corrida eleitoral, numa coligação com CDS-PP/Aliança/MPT/PDR. Esta candidatura pretende representar "a diversidade social, étnica, religiosa e cultural" da cidade. A candidata de 46 anos quer “mesmo fazer tremer o sistema instalado” e afirma que a sua missão é “a Amadora e os amadorenses” com os quais espera “poder mudar a cidade”.



O atual Executivo da Amadora é formado por sete eleitos do PS, dois da coligação PSD/CDS-PP, um da CDU e um do Bloco de Esquerda.



Amadora em números População: 171 719 (-2% em relação a 2011)

N.º de eleitores: 145 361

Desemprego: 5,4%

Setor com mais trabalhadores: Serviços (26,7%)

Rendimento médio mensal: 1 426€







Notas metodológicas: