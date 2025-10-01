Campanha para as autárquicas entra no segundo dia com lideranças a sul
Ao segundo dia da campanha para as eleições autárquicas, o primeiro-ministro, na Dinamarca para uma cimeira no quadro da União Europeia, é rendido pelo líder parlamentar do PSD. Na manhã seguinte ao debate, na RTP, entre os candidatos à presidência da Câmara Municipal do Porto, o sul do país é o destino comum a boa parte das lideranças dos partidos com representação na Assembleia da República.
Cabe a Hugo Soares substituir, esta quarta-feira, Luís Montenegro nos eventos da campanha. A agenda laranja leva o líder parlamentar do partido ao distrito de Faro – há escalas previstas para Loulé, São Brás de Alportel, Vila Real de Santo António e Tavira.
Na terça-feira, dia de arranque da campanha, o primeiro-ministro quis colocar a tónica no que descreveu como “condições de vida dignas” para “as pessoas, os portugueses e os imigrantes que nos procuram”.Os 12 candidatos à presidência da Câmara do Porto mediram forças, na noite de terça-feira, no debate emitido pela RTP1 e pela RTP3 e acompanhado ao minuto no site da estação pública. Habitação, transportes e segurança na foram temas dominantes.
Já o líder do PS, José Luís Carneiro, aposta, nas próximas horas, nos distritos de Lisboa e Portalegre, incluindo uma viagem de comboio entre Sintra e a capital. A comitiva socialista rumará, em seguida, ao Crato, Campo Maior e Elvas, para onde está agendado um comício.
José Luís Carneiro criticou na terça-feira declarações “tristes e desumanas” do primeiro-ministro relativamente a barracas.
“Não podia, ao falar de habitação, deixar de lamentar as palavras tão tristes, tão desumanas do primeiro-ministro que hoje, quando falou das pessoas que estão a viver em construções precárias e em barracas na Área Metropolitana de Lisboa, tenha afirmado que essas barracas nascem e aparecem nos municípios socialistas e nos municípios comunistas” reprovou durante um comício em Tavira.
Sem ações de campanha no primeiro dia da saída das caravanas partidárias para a estrada, o presidente do Chega não divulgou agenda para esta quarta-feira. A presença de André Ventura era aguardada, na terça-feira, numa arruada no concelho de Sintra. Todavia, o partido justificaria a ausência com um “imprevisto”.
Questionada sobre a ausência, a candidata do partido em Sintra, Rita Matias, afirmou que André Ventura esteve "a desenvolver um conjunto de ações fundamentais" e "tarefas fundamentais e indispensáveis que, se for do seu entender, irá partilhar mais tarde".
Viana do Alentejo, no distrito de Évora, Sesimbra, no distrito de Setúbal, e Coimbra são as escalas no mapa do segundo dia de campanha desenhado para o secretário-geral do PCP.
Paulo Raimundo acusou, na véspera, os adversários da CDU de “simularem arrufos”, em “aparente discordância”: “Mas em tudo aquilo que é central lá estão todos alinhados”.
Por sua vez, a presidente da Iniciativa Liberal aponta a Alcobaça e às Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, concentrando-se nos temas da educação e da habitação.Nas autárquicas de 12 de outubro, o eleitorado é chamado a definir os órgãos dirigentes de 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e 3.221 assembleias de freguesia. Trinta e sete freguesias escolhem os executivos em plenários de cidadãos, uma vez que têm menos de 150 eleitores.
Mariana Leitão definiu na terça-feira, como meta para as autárquicas, a eleição de vereadores e o aumento do número de autarcas autarcas.
“A nossa vontade é de aumentar o número de eleitos. Já tivemos uma grande conquista que estarem cada vez mais ter mais candidaturas autárquicas. Agora queremos aumentar, queremos eleger vereadores, queremos eleger mais deputados municipais, queremos eleger mais deputados de freguesia, eleger executivos de freguesia, esse é o nosso objetivo”, enunciou à margem de um comício em Castelo Branco.
O porta-voz do Livre leva a campanha ao distrito de Setúbal, passando pelo Seixal e por Setúbal. Na terça-feira, em Sintra, Rui Tavares lembrou os diferentes dossiers sobre os quais trabalhou com a antiga ministra socialista do Trabalho, Ana Mendes Godinho, mostrando-se confiante de que esta vai ser a próxima presidente da Câmara local: “O objetivo aqui em Sintra é ganhar Sintra, isso é muito claro”.
No debate televisivo da noite, o cabeça de lista do Bloco de Esquerda para o Porto, Sérgio Aires, lamentou que não se fale dos sem-abrigo e das pessoas em lista de espera para habitação social.
c/ Lusa
