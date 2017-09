Chineses ensaiam cirurgia ao ADN de embriões para curar doenças

Jorge Almeida - RTP28 Set, 2017, 10:55 / atualizado em 28 Set, 2017, 10:56 | Ciências

O processo foi designado como “cirurgia química”. Investigadores chineses corrigiram um único erro nas três mil milhões de “letras” do código genético humano. A experiência alterou embriões de laboratório para a cura da doença beta-talassemia e abre o caminho para tratamento de uma série de doenças hereditárias.



A cirurgia altera as quatro bases fundamentais do ADN: adenina, citosina, guanina e timina, também conhecidas pelas letras A, C, G e T. O que os cientistas fizeram foi converter um G para um A, corrigindo assim uma falha.







O estudo abre novas vias para tratar bebés nascidos com beta-talassemia e outras doenças hereditárias. “Somos os primeiros a demonstrar a viabilidade de curar doenças genéticas em embriões humanos pelo sistema editor de base”, reivindicou um dos investigadores, citado na edição online da BBC.

Revolução genética

A edição básica é um avanço em relação à forma manipulação de genes conhecida como Crispr, que já está a revolucionar a ciência.



O Crispr altera o ADN. Quando o corpo tenta reparar um intervalo, desativa um gene e cria a oportunidade de inserir novas informações genéticas. Cientistas do Reino Unido já estão a manipular o ADN em embriões humanos.



O professor David Liu, pioneiro na edição de base na Universidade de Harvard, está convencido de que esta técnica é mais eficiente e tem menos efeitos colaterais indesejáveis do que o Crispr.







“A edição básica tem o potencial de corrigir diretamente ou reproduzir para fins de pesquisa muitas mutações patogénicas”, afirmou o investigador.



Estes novos avanços na ciência estão a provocar um aceso debate ético e social sobre o que é aceitável para prevenir doenças. O professor Lovell-Badge, do Instituto Francis Crick em Londres, diz que estas abordagens não deverão ser usadas clinicamente a curto prazo.



A questão é saber até onde se pode chegar com a manipulação do código genético e os efeitos para a espécie humana. Um mundo novo que impõe “regulamentação, supervisão e acompanhamento a longo prazo”, adverte Lovell-Badge.