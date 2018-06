Nem 30 milhões de dólares da Google Lunar XPrize conseguiram colocar um robot na Lua

01 Jun, 2018, 16:21 | Ciências

Várias dezenas de concorrentes aceitaram o desafio, mas muitas ficaram pelo caminho devido à exigência do processo, bem como à falta de financiamento.







Após várias triagens e um prolongamento do prazo, apenas cinco equipas conseguiram manter-se na corrida do grande desafio Google's Lunar XPrize, que até oferecia 30 milhões de dólares ao primeiro a conseguir a proeza.





O tempo dado pelo promotor do evento esgotou-se no dia 31 de março de 2018 e ninguém reclamou o prémio. As razões são claras. Nenhum dos proponentes conseguiu levantar voo, muito menos colocou uma sonda na Lua. Mas as equipas que passaram anos a trabalhar neste objetivo ainda não cruzaram os braços e não desistiram do sonho de colocar um robot na Lua.

XPrize continua sem Google

Já sem a Google como principal patrocinador, a XPrize , uma organização sem fins lucrativos que promove concursos públicos para inovações tecnológicas, anunciou em abril que continuará a corrida lunar e procura agora um novo parceiro financiador.





"Partimos nesta jornada em 2007, entusiasmados com o potencial do prémio para estimular a inovação e a descoberta de viagens espaciais comerciais", disse um porta-voz do Google à revista online CNET . "As conquistas protagonizadas pelas diversas equipas que participaram do XPrize do Google Lunar ao longo dos anos, deixaram-nos ainda mais empolgados com o futuro desta indústria. Temos uma profunda admiração por todas as equipas de XPrize do Google Lunar e daremos o nosso apoio, visto que elas não desistiram na busca da lua e de mais além ".





Mesmo sem o tão chorudo prémio de 30 milhões de dólares que a Google tinha apresentado como motivação as cinco equipas do concurso Google Lunar XPrize confirmam que continuam com o projeto de colocar uma sonda na Lua.





A Team Moon Express é um dos grupos que, ainda dentro do prazos estipulados, conseguiu com sucesso alguns dos objetivos propostos no XPrize Lunar, tendo ganho ainda 1,25 milhões de dólares em prémios por ter alcançado determinados marcos.





"Estamos determinados a vencer esta corrida lunar e estamos empenhados em levar o logotipo Lunar XPrize até solo lunar. A verdadeira oportunidade está no abrir a fronteira lunar e a indústria multibilionária que se segue", disse o fundador da Moon Express, Bob Richards.





A partir do início de 2017, as restantes cinco equipas do XPrize Lunar tinham já conseguido contratos de lançamento para seus módulos de pouso lunares, mas nenhum deles chegou a enviar um foguetão a caminho da Lua até à data em que a competição terminou.Chanda Gonzales-Mowrer, diretora dos prémios do XPrize, refere que "os empreendedores espaciais continuam a desenvolver modelos de negócios de longo prazo em torno do transporte lunar, e não podemos desistir deles agora.”A Google não avançou com qualquer justificação para não continuar no projeto, estando a XPrize à procura de um novo patrocinador para relançar a competição e estabelecer novos parâmetros para o concurso nos próximos meses.