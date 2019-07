Conversa Capital com Duarte Cordeiro, Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares

Foto: Antena1





Para responder aos críticos que falam de degradação no entendimento à esquerda, Duarte Cordeiro apresenta números.

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares revela que durante a legislatura, até ao momento, foram aprovados 500 projetos e propostas de lei e que, destes, 80 por cento tiveram o voto favorável dos parceiros da coligação. Duarte Cordeiro Considera, por isso, que se trata de "um entendimento muito elevado" que não se pode resumir a uma matéria ou outra.





Duarte Cordeiro não se compromete com marioria absoluta e diz que a prioridade é "aumentar o investimento público"









A caminho das eleições, o Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares não se compromete com a maioria absoluta. Duarte Cordeiro garante que "o Partido Socialista vai trabalhar para ter mais confiança". O Secretário de Estado considera que o entendimento à esquerda é o mais natural e assegura que, mesmo com maioria absoluta, o PS tentará fazer acordos.



Os acordos escritos com os parceiros no Parlamento não são imprescindíveis, diz ainda Duarte Cordeiro. Sobre a necessidade de passar a papel eventuais acordos com futuros parceiros, Duarte Cordeiro considera que os acordos escritos são preferíveis, uma vez que aos olhos dos portugueses, o comprimisso se torna "mais transparente" e "claro", mas não são imprescindíveis. Nesta entrevista, o Secretário de Estado diz também que não houve conversas sobre o futuro com os actuais parceiros.



Questionado sobre o que é prioritário, o aumento do investimento publico ou a descida de impostos, Duarte Cordeiro responde "aumentar o investimento público". Aliás sobre a descida de impostos, prevista pelo PSD no seu programa eleitoral, o Secretario de Estado considera que no cenário macroeconómico do partido há algo que "não bate certo".





Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Duarte Cordeiro, Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, a Rosário Lira (Antena1) e Manuel Esteves (Jornal de Negócios):