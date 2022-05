Conversa Capital com Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente da CAP

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, adiantou que o conjunto de medidas anunciadas pelo governo tarda em produzir efeitos. Ainda não há uma redução nos preços da energia, nem dos combustíveis, nem na formação dos preços aos consumidores. Ainda assim, considera que a descida de 20 cêntimos no combustível agora anunciada, poderá ter efeitos no preço final, se efetivamente se mantiver.Nesta entrevista, Eduardo Oliveira e Sousa diz que o sector perdeu capacidade reivindicativa em termos de resultados, com o governo do PS, mas está disponível para continuar a dialogar com a ministra da Agricultura. O presidente da CAP admite que a saída do CDS do parlamento faz a diferença no poder reivindicativo e lamenta a resposta "triste" de Rui Rio, que disse à CAP que a agricultura não era estratégica para o PSD. Agora espera que com a mudança de ciclo, haja uma mudança de posição.Entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Diana do Mar do Jornal de Negócios.