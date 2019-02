Conversa Capital com Manuel Castro Almeida

Foto: Antena1

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios o vice-presidente do PSD considera que o seu partido vai disputar as eleições "taco a taco" com o PS e vai ganhar. Considerando que "a maioria absoluta do PS já se esfumou", Castro Almeida admite: "Se nós não o fizermos é porque somos incompetentes. Se o PSD não ganhar as eleições é por culpa própria porque o governo está a fazer o necessário para as perder". Solução governativa com o PS só em cenário de exceção "de guerra civil, de invasão estrangeira".



Para atingir a vitória nas legislativas, a estratégia do PSD passa primeiro por mostrar que o Governo é "um logro" e, em segundo lugar, por afirmar as posições do partido como alternativa porque, segundo Castro Almeida, o PSD agora em "acalmia" tem condições para o fazer.



Essa acalmia, diz Castro Almeida, é "para sempre" ou pelo menos "até as eleições legislativas", mesmo que o PSD perca as europeias, situação que afirma estar "muito confiante que não vai acontecer". E um mau resultado nas eleições europeias seria "ter um resultado pior do que o das últimas eleições".



Nesta entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Castro Almeida acusa o governo de não estar a saber "aproveitar" os acordos que assinou com o PSD em matéria de descentralização e de fundos comunitários. Ainda assim admite que voltaria a assinar esses acordos.



Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Castro Almeida a Rosário Lira (Antena1) e David Santiago (Jornal de Negócios):