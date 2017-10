Governo não sai reforçado com recusa da moção de censura, diz Vieira da Silva

Em entrevista ao programa Conversa Capital, o ministro admite que os incêndios deixaram o Governo mais fragilizado. Os incêndios "não deixam o pais exatamente como estava, são acontecimentos de uma dimensão que tornam o pais mais frágil e o Governo faz parte do pais", até porque reconhece que há "responsabilidades do Estado".



Adianta, no entanto, que "o Governo tem demonstrado uma grande capacidade de agir quando é preciso reforçar a confiança e confrontado com a tragédia vai voltar a saber fazê-lo".



É também neste contexto que vê a mudança ministra da Administração Interna. Ou seja uma "mudança associada a acontecimentos com uma carga negativa" mas que permitirão ao governo sair da mudança com uma capacidade reforçada e com condições para enfrentar estas dificuldades".

"Governo não nasceu em estado de graça"

O Governo lembra que, ao contrário do que muitos dizem, o Governo não nasceu em estado de graça conquistou esse espaço. Relativamente à declaração ao pais do Presidente da Republica considera que apesar das chamadas de atenção ao Governo, as palavras de Marcelo "não afetam a confiança institucional" e lembra que o país ainda tem um caminho longo e duro para percorrer.



Daqui a poucas semanas, o Governo vai apresentar um valor para o salário mínimo em 2018 à volta dos 580 euros. Vieira da Silva adianta que o valor a apresentar ainda não está fixado mas refere que não será muito diferente do que está previsto na programa do Governo de 580 euros. Não exclui a possibilidade de ser superior adianta apenas que "o mais provável é que ele seja muito próximo deste valor para iniciar o debate", mas lembra, no entanto, que o compromisso é chegar aos 600 euros em 2019.



O ministro do Trabalho e Segurança Social garantiu ainda que todos os precários que se enquadrarem nos critérios terão uma proposta para serem integrados. Não serão os 30 mil que se candidatam porque há situações que não se enquadram mas será uma "parte significativa". Serão até incluídos trabalhadores que não apresentaram candidatura mas que "terão de ser incluídas por razões objetivas".



Quanto aos trabalhadores independentes,garante que até ao final do ano vão ter um novo sistema contributivo para evitar que tenham carreiras contributivas frágeis. O trabalhador continuará a ter liberdade de escola mas as taxas poderão ser alteradas. Já em relação às reformas antecipadas com 60 anos e 40 de descontos Vieira da Silva exclui a possibilidade de qualquer outra alteração em 2018.