"A última fase da batalha". Inglaterra entra em novo confinamento

Estas são as principais medidas anunciadas pelo chefe do Executivo britânico para Inglaterra, depois de também a Irlanda do Norte, o País de Gales e a Escócia terem ordenado confinamentos.A decisão de Boris Johnson baseou-se nos números da Covid-19 em território britânico, onde, explicou o primeiro-ministro.Este novo confinamento irá durar pelo menos sete semanas, altura em que as medidas de contenção serão revistas, pelo que até 22 de fevereiro não deverá haver qualquer alívio das mesmas.O encerramento de escolas está a gerar alguma polémica no país, pois foi anunciado apenas um dia depois de o próprio Boris Johnson ter apelado aos milhões de alunos ingleses a que voltassem às aulas para iniciar o segundo período. Afinal, os estudantes irão passar mais de um mês em ensino à distância.O primeiro-ministro admitiu que os pais devem estar a perguntar-se, “razoavelmente, por que razão não tomámos esta decisão mais cedo”., lamentou.Boris Johnson aproveitou a sua mensagem ao país, na noite de segunda-feira, para transmitir a esperança de que 12,2 milhões das pessoas mais vulneráveis da sociedade – idosos e funcionários de lares, profissionais de saúde, pessoas com mais de 70 anos ou com doenças – possam ser vacinadas até meados de fevereiro.“Esta é a última fase da nossa batalha”, afiançou o chefe de Governo, acrescentando que

Nova variante espalha-se a velocidade preocupante

Boris Johnson atribuiu o aumento do número de casos no Reino Unido à nova variante do SARS-CoV-2 que lá foi detetada e que, aparentemente, aumenta a transmissibilidade do vírus. “Não há dúvidas de que, na luta contra a antiga variante do vírus, os nossos esforços coletivos estavam a funcionar e teriam continuado a funcionar”, defendeu.“Mas agora temos uma nova variante do vírus.”.Segundo Boris Johnson, há agora quase 27 mil pacientes internados em hospitais de Inglaterra, mais 30 por cento do que há uma semana. Por todo o Reino Unido, cerca de três vezes mais do que no início desse mês, o que poderá dever-se ao alívio de medidas na época natalícia.Com o número de mortes no Reino Unido a ultrapassar as 91 mil e especialistas a temer que cheguem às 100 mil antes do fim de janeiro, foi recomendado ao Governo que o nível de alerta Covid fosse elevado para o mais alto.“Não estamos confiantes de que o Serviço Nacional de Saúde possa lidar com um aumento ainda maior de casos e, sem o agravamento das medidas de contenção,”, escreveram os especialistas de saúde do Governo britânico.