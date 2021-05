África do Sul deteta primeiros casos de variante oriunda da Índia

Zweli Mkhize referiu que "quatro casos" da variante B.1.617.2 foram detetados em duas províncias do país - dois em Gauteng e outros dois no KwaZulu-Natal, em pessoas provenientes da Índia.

O governante sul-africano adiantou que uma outra variante do novo coronavírus, a B.117, detetada pela primeira vez no Reino Unido, foi também identificada no país com 11 casos confirmados.

"Reiteramos que não existe motivo para pânico, uma vez que as medidas de resposta em termos de saúde pública - testagem, identificação de contactos, isolamento e quarenta, não se alteraram", salientou o ministro da Saúde sul-africano.

O Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul (NICD, na sigla em inglês), disse que todos os casos identificados se encontram isolados segundo as regras de contenção da covid-19 em vigor o país.

A África do Sul, com 10.887.709 de testes de covid-19 realizados, contabiliza um cumulativo de 1.596.595 casos de infeção pelo novo coronavírus e 54.735 mortes associadas à doença da covid-19, segundo as autoridades da saúde sul-africanas.

Nas últimas vinte e quatro horas, o país registou 1.778 novos casos de infeção, anunciou o Governo, salientando que o cumulativo de doentes recuperados totaliza 1.516.256 pessoas, representando uma taxa de recuperação na ordem dos 95%.

O número de funcionários da saúde vacinados até à data no país totaliza 383.480, referiu o Ministério da Saúde sul-africano.