António Costa: Teletrabalho deixa de ser obrigatório mas mantêm-se exceções

Foto: João Relvas - EPA

O teletrabalho deixa de ser obrigatório a partir de segunda-feira, com exceção de pais que estejam a acompanhar filhos menores de 12 anos, de imunodeprimidos, doentes crónicos e pessoas com deficiência superior a 60%, anunciou esta tarde António Costa.