Argentina abandona negociações do Mercosul para se concentrar na crise interna

O Paraguai, que detém atualmente a presidência do bloco, comunicou a decisão da Argentina na sexta-feira através de um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

A Argentina "informou que adotou essa determinação em resposta às prioridades da sua política económica interna, agravada pela pandemia da covid-19, e indicou que não será um obstáculo para os outros Estados continuarem com os vários processos de negociação", pode ler-se na nota.

A delegação argentina transmitiu essa decisão aos seus pares durante uma reunião que se realizou esta sexta-feira por videoconferência.

O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai garantiu que a retirada da Argentina não afetará os acordos já fechados nos últimos meses, especificamente os alcançados com a União Europeia, no final de junho de 2019, após quase duas décadas de negociação, e com a Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA).

Na quinta-feira, a Argentina falhou o pagamento do vencimento dos juros de três títulos públicos, num total de 503 milhões de dólares (465 milhões de euros), ativando automaticamente o período de 30 dias para oficializar o `default` (incumprimento).

A Argentina regista mais de 3.600 infetados e 176 mortos causados pela covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou quase 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.