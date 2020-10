Atividade económica cai na zona euro em outubro devido ao agravamento da pandemia

A estimativa `flash` do índice composto PMI (Purchasing Managers` Index) da atividade total na zona euro publicado hoje pela empresa de consultoria Markit foi de 49,4 pontos em outubro, abaixo de 50 pontos que separa o crescimento do declínio e menos um ponto do que em setembro.

Embora o índice esteja apenas um ponto abaixo do verificado em setembro e longe dos mínimos registados na pior altura da pandemia, a Markit adverte que esta tendência "levanta a possibilidade de que a economia da zona possa voltar a contrair-se no quarto trimestre".

A atividade empresarial foi prejudicada pelo fraco desempenho do setor dos serviços, que caiu pelo segundo mês consecutivo devido à "preocupação" com a pandemia, e não pôde ser compensado pela aceleração da produção industrial, que registou os melhores dados desde fevereiro de 2018.

O emprego caiu pelo oitavo mês consecutivo, embora a um ritmo mais moderado do que no pior momento da pandemia, devido à sobrecapacidade das empresas face à redução das encomendas pendentes, que coincidiu com uma nova descida dos preços médios cobrados.

Olhando para o futuro, as expectativas de atividade nos próximos 12 meses caíram para o seu nível mais baixo desde maio, tanto no setor transformador como, especialmente, no dos serviços.

A atividade na Alemanha registou um novo crescimento em outubro, mas a um ritmo ligeiramente mais lento devido aos serviços, enquanto em França registou uma deterioração pelo segundo mês consecutivo.