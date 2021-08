Austrália. Surto da variante Delta obriga Brisbane a prolongar o confinamento

No total, foram confirmados 47 casos derivados de um surto que atingiu escolas e três grandes hospitais de Brisbane. Na origem do surto estima-se que estejam dois viajantes (um do Reino Unido e outro da Indonésia) que regressaram a Brisbane no final de junho.

Milhões de habitantes em Queensland permanecem confinados, enquanto oito mil estão em quarentena por terem ligação ao surto. Destes oito mil contam-se centenas de profissionais de saúde.

Jeannette Young, diretora de Saúde de Queensland, disse que os profissionais de saúde em quarentena incluíam todos os cirurgiões cardíacos no Hospital Infantil de Queensland, levando a atrasos nas cirurgias.Vários alunos das escolas de Queensland e as suas famílias, incluindo a do ministro da Defesa da Austrália, Petter Dutton, foram também colocados em quarentena.Mais 199 infeções foram registadas em Sidney nas últimas 24 horas, depois de ter sido registado um aumento recorde em mais de um ano no número de casos na semana passada (239).“Os números são uma incógnita e não sabemos ainda – e eu tenho que ser honesta sobre isto – se estamos a passar pelo pior cenário ou não”, disse Berejiklian.

Meta: seis milhões de vacinados

disse Berejiklian. “Isso dá-nos mais opções sobre como será a vida a 29 de agosto”, acrescentou.“A nossa estratégia continua a ser proteger a vida humana, reduzir as hospitalizações e é por isso que a estratégia da vacina é fundamental. É para manter as pessoas fora do hospital, retardar a disseminação [do vírus] de forma que as pessoas não infetem os seus entes queridos”, defendeu a primeira-ministra de Nova Gales do Sul.Embora a Austrália tenha conseguido manter os números de casos de Covid-19 relativamente baixos, com políticas de contenção rápidas e localizadas, a campanha de vacinação tem avançado a um ritmo lento, colocando-a ao nível de países em desenvolvimento.

Atualmente, apenas 19 por cento da população com mais de 16 anos tem a vacinação completa. Morrison espera atingir a marca dos 70 por cento até o final do ano.