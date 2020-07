Banco Africano aprofunda previsão de recessão para até 3,4% este ano

"Este é um evento tipo cisne negro, que acontece uma vez por século e é imprevisível", explicou Hanan Morsy, durante a apresentação da revisão das previsões económicas do banco.

No Suplemento às Perspetivas Económicas Africanas, o banco estima agora uma recessão de 1,7% até 3,4%, dependendo do cenário médio ou mais gravoso, e uma recuperação de entre 2,4% a 3% no próximo ano.

"Os países dependentes da exportação de matérias primas e do turismo serão os mais afetados", com quebras no PIB de 2 a 4% no caso dos exportadores e de mais de 10% para os países dependentes do turismo para equilibrar as finanças públicas.

Em África, há 11.622 mortos confirmados em quase 492 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.