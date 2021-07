Brasil regista 1.412 mortes e mais de 49 mil casos em 24 horas

Desde fevereiro de 2020, quando o primeiro caso foi notificado no Brasil, ocorreram 547.016 óbitos e 19.523.711 infeções por covid-19 no país.

A média móvel de mortes no maior país da América do Sul e um dos mais afectados pela doença no mundo nos últimos sete dias está em 1.153, a menor registada desde 26 de fevereiro.

Já a média de novos casos está em 37.313 notificações, a marca mais baixa desde 6 de janeiro.

O estado de São Paulo mantém a liderança absoluta em número de mortes e casos no país, com um total de 136.466 vítimas mortais e 3.979.102 casos confirmados da doença.

Em relação as mortes, o segundo lugar fica com o Rio de Janeiro (58.036), seguido por Minas Gerais (49.377), Paraná (34.087) e Rio Grande do Sul (32.910).

Já em números totais de casos, o segundo lugar é ocupado por Minas Gerais (1.921.230), seguido pelo Paraná (1.355.387), Rio Grande do Sul (1.279.550) e Bahia (1.180.732).

O Ministério da Saúde informou em nota divulgada nesta quinta-feira que aumentou para 63,3 milhões a previsão de doses de vacinas contra a covid-19 que serão entregues pelos laboratórios contratados em agosto. A previsão anterior era que a quantidade fosse de 60,5 milhões de doses.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.128.543 mortos em todo o mundo, entre mais de 191,9 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.