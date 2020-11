Brexit: Caso de Covid-19 na comitiva europeia obriga a suspender negociações

🇪🇺🇬🇧 update: one of the negotiators in my team has tested positive for COVID-19. With @DavidGHFrost we have decided to suspend the negotiations at our level for a short period. The teams will continue their work in full respect of guidelines. — Michel Barnier (@MichelBarnier) November 19, 2020

O principal negociador do Brexit da União Europeia, Michel Barnier, anunciou a suspensão das negociações com o Reino Unido esta quinta-feira, depois de um membro da sua equipa ter testado positivo à Covid-19, situação que aumenta a pressão considerando o prazo já apertado para finalizar um acordo., escreveu Michel Barnier no Twitter.





Também o seu homólogo britânico, David Frost, concordou com a decisão de suspender as negociações e assegurou estar em "estreito contacto com Michel Barnier sobre esta situação".





"A saúde das nossas equipas vem em primeiro lugar. Gostaria de agradecer à Comissão Europeia pela sua ajuda e apoio imediatos", adiantou o negociador britânico também através da rede social.



I am in close contact with @michelbarnier about the situation. The health of our teams comes first. I would like to thank the @EU_Commission for their immediate help and support. https://t.co/bXPtY1EgHd — David Frost (@DavidGHFrost) November 19, 2020



As autoridades envolvidas nas negociações, que decorrem desde segunda-feira em Bruxelas, informaram também que todos os que tiveram algum contacto com o elemento da comitiva europeia infetado pelo Sars-Cov-2 vão ser testados e ficam em isolamento, seguindo as medidas de contingência impostas na Bélgica: de acordo com a lei belga, qualquer pessoa com teste positivo deve ficar em quarentena durante sete dias, e quem tiver estado em contato com uma pessoa infetada deve ficar em isolamento durante dez dias.

Esta suspensão ameaça inviabilizar o prazo para chegar a um acordo após as negociações, que já tinham sido suspensas em março, quando Barnier e Frost foram infetados pelo novo coronavírus. Apesar das difíceis discussões sobre as questões mais controversas, os dois lados pretendem chegar a um acordo na próxima semana para dar tempo ao Parlamento Europeu de ratificar qualquer acordo potencial, com uma possível sessão de emergência marcada para 28 de dezembro. Contudo, Bruxelas receia que não haja acordo até ao final da próxima semana.







Um porta-voz do governo britânico disse, entretanto, que foi informado pela Comissão Europeia e que está a ser avaliado que "implicações para as negociações" pode ter esta suspensão.







Segundo o Guardian , Barnier vai pedir a um funcionário da Comissão Europeia, exterior à equipa escolhida para as negociações com Londres, para informar os embaixadores da UE pessoalmente na manhã de sexta-feira sobre as últimas reviravoltas nas negociações.





Os dois lados estão em contrarrelógio para concluir, até final do ano, um acordo de comércio pós-Brexit que possa entrar em vigor em 2021, quando cessa o período de transição que mantém o acesso do Reino Unido ao mercado único europeu.



O Reino Unido saiu da UE em 31 de janeiro e beneficia de um período de transição que mantém o acesso ao mercado único e união aduaneira do bloco europeu até o final deste ano. Caso não consigam negociar um pacto bilateral, a partir de 1 de janeiro de 2021, o Reino Unido e a UE passarão a negociar com base nas regulamentações genéricas menos vantajosas da Organização Mundial do Comércio.