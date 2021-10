Brexit versus Covid -19. Saída da UE revela-se pior para a economia britânica

, declarou Richard Hughes, presidente da instituição independente que analisa e fiscaliza o comportamento dos orçamentos públicos, Office for Budget Responsibility (OBR), à BBC





Hughes disse que o custo de vida poderá ter um rápido aumento nos próximos 30 anos, e sugere que a inflação possa chegar a quase 5%. Será "a taxa mais alta observada no Reino Unido em três décadas" advertiu.





Dados recentes demostraram que "o impacto do Brexit era amplamente consistente" com as previsões do OBR. O gabinete de análise dos comportamentos orçamentais britânicos estimou que a saída da UE "reduziria nosso PIB (Produto Interno Bruto) a longo prazo em cerca de 4%", sublinhou Hughes.





O impacto da Covid-19 deverá afetar a produção dois pontos abaixo, comparando com Brexit. "Achamos que o efeito da pandemia reduzirá esse produto (PIB)", de acordo com o presidente do órgão fiscalizador do Reino Unido.

Impacto na cadeia de abastecimento O somatório dos impactos da pandemia e o Brexit expuseram os problemas da cadeia de distribuição alimentar, combustível e outros, onde a escassez de condutores dos veículos pesados de abastecimento revelou-se um problema que há muito ameaçava as prateleiras das lojas.





No relatório mais recente do OBR, a análise feita aos problemas da cadeia de abastecimento explica que "os gargalos de fornecimento foram exacerbados por mudanças nos regimes de migração e comércio após o Brexit".

Henry Nicholls - Reuters





Depois das prateleiras vazias durante a fase de transição, o governo de Boris Johnson decidiu conceder vistos de curto prazo a trabalhadores da UE em determinados setores, incluindo a indústria de transporte.

Perú à mesa Quase um ano pós-Brexit, com mais uma época festiva à porta, a Associação de Criadores de Aves já anunciou que os criadores de perús farão o possível para garantir que o Natal "seja o mais normal possível", mas alertou que é provável que haja escassez, devido à insuficiencia de trabalhadores sazonais nas estradas.



Por sua vez, o governo garantiu aos consumidores que haverá perús nas prateleiras dos supermercados para as celebrações de dezembro e diz ter medidas previstas para atribuir vistos temporários para aumentar o número de trabalhadores.





O Reino Unido votou para saír da União Europeia em 2016 e deixou oficialmente o bloco comercial a 31 de janeiro de 2020. Durante o processo, as duas economias concordaram em manter muitos procedimentos iguais até 31 de dezembro de 2020 para facilitar a transição, antes de um novo acordo comercial ser implementado a 1 de janeiro deste ano .