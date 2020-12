Concentração em Évora alerta para prejuízos causados na restauração

A iniciativa contou com a participação de empresários e trabalhadores dos três setores, que se juntaram na Praça do Giraldo, em pleno centro histórico da cidade, e colocaram velas acesas na escadaria da Igreja de Santo Antão.

"Nesta praça que já esteve cheia e que agora está cheia de nada, as velas representam o luto" pelos negócios que fecharam as portas, afirmou aos jornalistas Tiago Duarte, um dos promotores da iniciativa.

O responsável pediu para que os empresários e trabalhadores da restauração, hotelaria e comércio sejam ouvidos, porque se sentem "abandonados" nesta época de Natal, que "seria chave para os negócios fazerem dinheiro", mas estão "a trabalhar para nada".

Tiago Duarte defendeu o fim da obrigação de os estabelecimentos nos concelhos com maior risco de contágio fecharem, a partir da tarde, aos fins de semana, lembrando que Évora encontra-se "numa situação intermédia, mas não se sabe o dia de amanhã".

"Não aproveitar os fins de semana, que são os dias de maior lucro, é muito difícil", disse, alertando que, com as medidas mais restritivas, "vai ser muito difícil aguentar até ao final do ano e sabemos que muitas empresas no final do mês entregam a chave".

Em relação ao município de Évora, o promotor da concentração sugeriu que siga "medidas que estão a ser criadas por outras câmaras", como o lançamento de `vouchers` para a restauração, hotelaria e comércio e a promoção dos negócios nas suas plataformas.

Portugal contabiliza pelo menos 4.803 mortos associados à covid-19 em 312.553 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo, e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.