Coreia do Norte anuncia primeira morte por covid-19

Seis pessoas morreram depois de estarem com febre. Uma delas testou positivo para a covid-19, com a variante Ómicron, altamente transmissível, refere a agência de notícias norte coreana KCNA.





Segundo a agência, Kim Jong-un, o líder do país de cerca de 25 milhões de pessoas onde não foi administrada uma única vacina contra a covid-19 desde o início da pandemia, visitou na quinta-feira o centro nacional de emergência epidémica e falou de um “crise imediata de saúde pública”. O regime impôs “medidas de emergência máxima”, com ordem de confinamento a nível nacional, com forte incidência na capital Pyongyang.





Kim afirmou que, "desde o final de abril, uma febre de origem desconhecida se espalhou explosivamente por todo o país, resultando em cerca de 350.000 casos de febre em pouco tempo, dos quais cerca de 162.200 foram tratados com sucesso". Não pormenoriza se eram casos de covid.







O líder norte-coreano disse que só no dia anterior, quarta-feira, tinham sido detetados 18.000 novos casos dessas febres.





"Até agora, cerca de 187.000 pessoas foram colocadas em quarentena e estão a ser tratadas, e seis morreram", acrescentou o presidente norte-coreano, segundo a agência.





Os peritos adiantam que o vírus já estaria presente no país há algum tempo, apesar de as autoridades só agora admitirem os primeiros casos, sem referir números precisos.







A Coreia do Norte partilha fronteira com Coreia do Sul e China. Ambos enfrentam surtos de Ómicron. A China tem várias grandes cidades em confinamento.





Até agora, a Coreia do Norte evitou ofertas de vacinas contra Covid da China e da Rússia, e por meio do esquema Covax da Organização Mundial da Saúde, aparentemente porque a administração das vacinas exigiria monitoramento externo.





As preocupações aumentam perante as informações de que os norte-coreanos sofrem de malnutrição e de que o país tem um sistema de saúde com deficiências.







Embora alguns especialistas refiram que o reconhecimento público da Coreia do Norte de casos e mortes de Covid poderia indicar que estava buscando ajuda externa, certo é que o país continuou a desafiar as sanções internacionais com o lançamento na sexta-feira do que pareciam ser três mísseis balísticos em direção ao mar em sua costa leste.