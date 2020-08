Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

DGS não revelou o parecer técnico sobe a Festa do Avante

Rui Rio exige divulgação do parecer técnico

Mais 320 casos em 24 horas



O último boletim epidemiológico regista a morte de mais uma pessoa e 320 novos casos.







O documento foi entregue este domingo ao PCP, mas a Direção Geral de Saúde não divulga o conteúdo do parecer.Alega que está fazer o que com outros pareceres e que cabe à organização do evento fazer essa divulgação.As autoridades de saúde limitam-se a dizer que o parecer entregue condensa toda a informação relativa às normas que é preciso acautelar num evento com múltiplos espaços, nos quais é preciso salvaguardar a saúde de todos e reduzir os riscos.O presidente do PSD, Rui Rio, considerou "ridículo e inaceitável" que a Direção-Geral da Saúde (DGS) não divulgue o parecer técnico sobre a realização da Festa do Avante!, exigindo que o Governo socialista o faça."Ridículo e inaceitável!", escreveu no domingo Rui Rio, na plataforma social Twitter, horas depois de a DGS ter anunciado a entrega da versão final do parecer técnico sobre a Festa do Avante! ao PCP, remetendo a divulgação do seu conteúdo para o partido, "se assim o entender"."A insensata DGS está pura e simplesmente a gozar com todos nós. Em democracia, pior era impossível", criticou o líder do PSD, defendendo que "impõe-se, agora, que o Governo, que tutela este serviço, faça a divulgação do documento"."Para todos percebermos o que é que a DGS está a querer esconder", sustentou Rui Rio.O Presidente já antes tinha deixado críticas ao facto de o documento não ser ainda conhecido.Dezenas de restaurantes na zona da Festa do Avante já anunciaram que não iam abrir portas no fim de semana do evento.A região Norte concentra o maior número de casos.Estão internadas 341 pessoas, mais 17 do que nas 24 horas anteriores. Há 41 pessoas nos cuidados Intensivos, mais uma do que no anterior balanço.Em Vila Verde há 62 infetados. Estão a ser testadas mais de 50 pessoas por dia e dois restaurantes já foram encerrados.Depois de dois meses sem qualquer caso em Vila Verde, acredita-se que a origem deste surto esteja numa pessoa que terá vindo do estrangeiro.No clube Louletano há 38 casos positivos. São mais três casos, todos familiares de um elemento da equipa técnica do clube do Algarve. Os atletas estão a recuperar em casa. A maioria dos infetados são jovens.A pandemia da covid-19 já provocou pelo menos 843 mil mortos e infetou mais de 25 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.