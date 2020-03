Covid-19. A situação do novo coronavírus no país e no mundo ao minuto

Reuters

Ontem o país teve a primeira vítima da pandemia do novo coronavírus. Estão confirmados 331 casos positivos de covid-19 em Portugal, enquanto que os números ascendem a mais de 181 mil em todo o mundo.

9h57 - Airbus anuncia suspensão temporária da produção em França e Espanha







A Airbus anunciou hoje a "suspensão temporária" da sua produção por quatro dias em França e em Espanha, com o objetivo de estabelecer "condições estritas" de segurança para garantir a saúde dos funcionários diante da epidemia de Covid-19.



"Isso deixará tempo suficiente para implementar" medidas de higiene, distanciamento e limpeza para garantir a segurança e a saúde dos funcionários", acrescentou o grupo de aviação num comunicado, acrescentando que o trabalho a partir de casa será maximizado.



Essas medidas fazem parte do programa de contenção decretadas pelos Governos espanhol e francês na tentativa de conter a epidemia.







9h50 - Ordem alerta que 20 por cento dos infetados são médicos





A Ordem dos Médicos avisa que a falta de equipamentos de proteção para os profissionais da área da Saúde está a ser "o calcanhar de Aquiles" no combate ao novo coronavírus.















A Ordem dos Médicos denuncia que há muitas unidades de saúde que não estão a cumprir as regras mínimas de proteção individual e coletiva, o que pode tornar a situação "crítica e instável".











9h45 - "Há suficiente produção de leite" em Portugal





A APROLEP - Associação de Produtores de Leite de Portugal garantiu que "há suficiente produção de leite" no país para encarar as contingências provocadas pela Covid-19, assegurando que os agricultores estão a "trabalhar normalmente".



"Temos suficiente produção de leite para Portugal. Não há motivos para preocupações. Apesar de algumas questões pontuais, estamos a trabalhar normalmente e temos suficiente alimento armazenado para os animais", disse Carlos Neves, secretário-geral do organismo.



O dirigente admitiu alguns "constrangimentos" na aquisição de materiais necessários para a operacionalidade das explorações e no fornecimento de rações que complementem a alimentação dos animais, mas garantiu que, por enquanto, "tudo tem funcionado sem problemas".











9h38 - Nasceu primeiro bebé de mãe infetada em Portugal







Nasceu, esta noite, no Hospital de São João, no Porto, o primeiro bebé de uma grávida infetada com covid-19. A mãe está internada com manifestações leves da doença há cerca de uma semana.













O bebé não apresenta qualquer sintoma e é dado como clinicamente saudável, sem necessidade de qualquer cuidado médico.



A equipa médica que acompanha o caso está entretanto a realizar testes de despiste para afastar qualquer hipótese de infeção do recém-nascido.











9h32 - Portugueses que queiram sair de Timor devem fazê-lo "rapidamente"







Os portugueses que estejam a considerar sair de Timor-Leste e regressar a Portugal devem fazê-lo "o mais rapidamente possível" para evitar problemas dadas as crescentes restrições em vários países, disse o embaixador em Díli.



"O que recomendamos é que quem pense ir para Portugal que vá o mais rapidamente possível", disse o embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado Vieira, citado pela agência Lusa.



"É o conselho, a recomendação que fazemos. Se pensa sair, faça-o o mais rapidamente possível", reiterou.



Machado Vieira lembrou que não há ainda qualquer restrição fronteiriça em Timor-Leste, nem um caso confirmado de Covid-19, mas que a situação é outra em vários países.











9h26 - Santa Casa suspende temporariamente concursos do Totobola







Na sequência da interrupção por tempo indeterminado das 1.ª e 2.ª Ligas portuguesas de futebol, bem como das ligas de outros países, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa suspendeu temporariamente os concursos do Totobola.



O Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa esclarece, num comunicado, que a realização dos concursos será restabelecida assim que existir oficialmente um novo calendário das competições de futebol.









9h24 - Governo de Macau anuncia fecho de fronteiras para quase todos





O Governo de Macau anunciou que, a partir das 00h00 de quarta-feira, só vai permitir a entrada dos residentes do território, da China continental, Hong Kong e Taiwan e dos trabalhadores não residentes de Macau.









9h22- UEFA discute Euro2020 e solução para os campeonatos





A UEFA vai reunir esta terça-feira com as suas 55 federações e com representantes de clubes, ligas e jogadores para discutir as medidas a tomar devido ao surto do Covid-19, que parou o futebol na Europa.



Em Nyon, na Suíça, através de videoconferência, vai estar em cima da 'mesa' o possível adiamento do Euro2020 e soluções para os campeonatos e competições europeias, que abruptamente foram interrompidos durante o mês de março.









9h15 - Jorge Jesus teve teste positivo mas sente-se "normal"





O treinador do Flamengo, o português Jorge Jesus, confirmou que o teste realizado à Covid-19 "deu positivo" e que vai ficar de quarentena, embora ressalvando sentir-se "uma pessoa completamente normal, sem sintomas nenhuns".



"É verdade que o meu teste deu positivo, mas também é verdade que me sinto normal. Hoje, sinto-me exatamente como me sentia há um mês, há um ano, há dois, três ou quatro. Sinto-me uma pessoa completamente normal, não vejo sintomas nenhuns, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena", revelou o técnico, através de um vídeo divulgado na rede social Instagram.













9h10 - Portugueses 'aflitos' e 'desesperados' retidos nas Filipinas





Pelo menos cem portugueses estão retidos nas Filipinas, "aflitos" e "desesperados", sem conseguirem regressar a Portugal, disseram vários membros do grupo citados pela Lusa.



"Neste grupo (em Cebu) estão mais de 40 portugueses", mas, espalhados pelas Filipinas, "segundo a última contagem, eram sensivelmente 120", porque "há muita gente que está retida em ilhas", explicou Emanuel Mosca.



"Há pessoas desesperadas, já vi pessoas a chorar e quer tudo voltar para o país", acrescentou, junto do Aeroporto Internacional de Cebu.



"Criaram uma linha de apoio de Portugal, à qual variadíssimas pessoas acederam e não tiveram informação ou resposta nenhuma por parte das autoridades. (...) Nós temos tido um acompanhamento e agradecemos por isso, um acompanhamento por parte do cônsul português de Jacarta, que nos tem fornecido algumas informações diariamente", frisou, para esclarecer que o diplomata "tem sido incansável nesse aspeto, mas (...) o que ele tem feito, talvez porque não tenha grandes poderes, grandes meios para fazer melhor, (...) foi apenas fornecer-nos informações".



Ou seja, "soluções não temos nenhuma até agora", resumiu.



"Já não sabemos de nada, estamos realmente aflitos", concluiu Emanuel Mosca.



Nas Filipinas há a registar 142 casos e 12 mortos devido ao surto de Covid-19. O país adotou desde domingo e durante um mês uma série de medidas restritivas, em especial de entrada e saída na capital, Manila, com várias companhias aéreas a cancelarem os voos.











8h59 - Macau regista segundo caso importado em 24 horas







Macau registou hoje um novo caso importado de infeção pelo novo coronavírus, o segundo em 24 horas, informaram as autoridades em comunicado.



"O diagnóstico foi efetuado a um homem de 47 anos de idade, cidadão espanhol, que se deslocou a Macau para fazer negócios e não sentia nenhum desconforto", indicou a mesma nota do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.



A informação foi divulgada no dia em que entrou em vigor a quarentena de 14 dias a todos aqueles que entrem no território, à exceção das pessoas que cheguem China continental, Taiwan e Hong Kong.









8h30 - Estado de emergência e primeira vítima

O Presidente da República marcou para esta quarta-feira um Conselho de Estado que deverá discutir a possibilidade de decretar o Estado de Emergência. O primeiro-ministro António Costa veio entretanto alertar que se trataria de uma situação muito sensível e que os portugueses não terão ideia do que representaria uma decisão nesse sentido.







Portugal tem "1.142 ventiladores" mas "não estão todos disponíveis"

António Costa, garantiu ontem à noite que Portugal ainda não teve "nenhuma carência" de ventiladores e que conta atualmente com "1.142" equipamentos. No entanto, ressalvou que "não estão todos disponíveis" para a pandemia de Covid-19 porque há outras necessidades.



"Nós temos, fora blocos operatórios de urgência, fora unidades de queimados, 1.142 ventiladores para adultos. Claro que não estão todos disponíveis porque há muitas pessoas que estão internadas e que estão a ser ventiladas, ou que foram operadas, ou porque estão com uma pneumonia normal", disse António Costa em entrevista à SIC.



O primeiro-ministro garantiu que Portugal não tem "nenhuma carência de ventiladores", mas justificou que está a ser feito um reforço "na previsão do pior dos cenários", e porque se vive "uma situação anormal".



Na entrevista, o primeiro-ministro disse também que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem "dois milhões de máscaras de reserva estratégica", para responder às necessidades, e indicou que o Estado está a "adquirir quer máscaras, quer material de desinfeção, quer ventiladores, e a fazer a gestão destes recursos".



"Temos procurado estar a ir reforçando as capacidades que temos para prever o pior que ainda possa vir a seguir", defendeu.



Costa referiu que "o que está previsto neste momento no estudo epidemiológico é que o pico desta pandemia em Portugal continue a crescer até finais de abril", e que "só então aí entrará numa função descendente e que nunca terminará antes do final de maio".



"Por isso é que estamos a falar de vários meses, nós temos de reforçar os recursos para o caso de haver um aumento anormal para além daquilo que está previsto", reforçou.

Ligações aéreas e ferroviárias suspensas e controlo da fronteira terrestre entre Portugal e Espanha

"Decidimos, visando cooperar no combate à pandemia Covid-19, estabelecer mecanismos de reposição do controlo de fronteiras nas fronteiras entre Portugal e Espanha", anunciou na segunda-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.



Por essa razão, as fronteiras terrestres entre os dois países serão "a partir das 23h00" de segunda-feira controladas em Portugal.





Nos nove postos fronteiriços entre Portugal e Espanha apenas poderão circular transportes de mercadorias, de cidadãos nacionais ou de residentes em Portugal ou em Espanha que se dirijam às suas casas, assim como deslocações profissionais.



"Todas as deslocações que não sejam de mercadorias ou de trabalho estão, a partir desta noite, impedidas", nomeadamente circulações turísticas ou de lazer, explicou o ministro.



"Foi igualmente decidido que seria suspenso o tráfego aéreo entre os dois países a partir do final do dia de hoje", assim como as ligações ferroviárias.



Os números em Portugal





Foram confirmados, na segunda-feira, 331 casos de infeção e uma morte em Portugal devido ao Covid-19.



No norte do país, contam-se agora 138 infetados. Regsitam-se 31 na região centro.



A região de Lisboa e Vale do Tejo é aquela que tem mais doentes: são 142.



Há ainda 13 casos no Algarve. E está também confirmado o primeiro caso nos Açores.



O Alentejo e a Região Autónoma da Madeira são agora as únicas regiões sem casos registados pela Direção-Geral da Saúde.